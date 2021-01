Création de l’association «Architectes Solidaires»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une initiative en direction des personnels soignants et de leurs lieux de travail et de repos...

Fruit d'une réflexion menée durant le confinement du printemps 2020, l'association Architectes solidaires regroupe des agences d'architecture désireuses de s'associer à des actions solidaires et bénévoles, et de prendre part à l’élan de solidarité amplifié par la crise épidémique qui a mis en lumière l'extrême vétusté de certains lieux de travail des personnels soignants.

L'association s'est donnée pour première mission la rénovation d'espaces de repos des personnels soignants des hôpitaux publics français afin de leur offrir des conditions de confort et d'agrément pour se ressourcer et échanger.

Sollicités pour la mise à disposition gracieuse de produits et matériaux, plusieurs industriels ont rejoint le projet, ainsi que des bureaux d'études qui ont également spontanément proposé leurs prestations à titre bénévole. A ce jour quatre espaces sur Paris et le département de la Seine-Saint-Denis font l'objet d’études et de chiffrages.

Le financement des travaux de cette première mission a été rendu possible grâce à #ProtegeTonSoignant qui a mis à disposition de l'association une partie de sa collecte.

Objectif 2021 pour Architectes Solidaires : organiser l’association afin de mettre en place un dispositif de récolte de fonds privés pour rénover d'autres espaces à Paris et en régions.

Agences et membres fondateurs : Arte Charpentier Architectes, Cyril Durand Behar Architectes, Viguier, Ory Architecture - Sylvie Simon-Elia (Conseil/AMO) - BATI’life et Stéphanie Gras-Giraud (RP, communication, événements).

Industriels et partenaires : STO (peinture et solutions acoustiques), Grohe (robinetterie et céramique sanitaire et cuisine), EGE (revêtements de sol textile), Tarkett (revêtements de sol), Muuto (ameublement et décoration), Legrand (appareillage électrique), Indigo Lighting (éclairage), Chloé Bazire (Community Manager), Buil2Be (conseil).

Bureaux d'études : Primus Diag (diagnostic et reconnaissance structurelle de l’existant), RBI (fluides)

Contact : Esther Pinabel - epinabel@batilife.com