Création d’une nouvelle passerelle entre les quartiers du Franc-Moisin et du Stade de France

La future passerelle piétonne, enjambant le canal Saint-Denis, reliera les quartiers du Franc-Moisin et du Stade de France d’ici 2024.

Le 13 juillet 2021, le conseil d’administration de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a approuvé la construction d’une passerelle piétonne entre le quartier du Franc-Moisin et celui du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ces secteurs sont séparés par le canal Saint-Denis et sont jusque-là connectés par un pont tournant, connaissant des dysfonctionnements, et une vétuste passerelle piétonne, qui est devenue impraticable. La création de ce pont, estimée à 7 M€, s’inscrit dans le cadre des opérations d’aménagement du canal Saint-Denis, réalisées par l’établissement public territorial Plaine Commune.

Cette passerelle permettra surtout de désenclaver le quartier du Franc-Moisin. Elle sera réservée aux piétons et aux cyclistes. Elle sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. « Ce nouvel ouvrage renforce encore les liens entre Paris et la Seine-Saint-Denis en favorisant une continuité des mobilités le long du canal Saint-Denis », précise la Solideo (actu.fr). La livraison du nouvel équipement est prévue pour avril 2024.