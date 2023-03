Création d'une direction RSE chez Edilians

Dans volonté d’accélérer le déploiement d’une stratégie RSE, Edilians vient de créer un nouveau poste dans organigramme : le poste de directeur(trice) RSE. Et c’est Sandy Hurel-Le Corre qui en a pris la direction en janvier dernier. Aux côtés d’Olivier Delattre, directeur du pôle Edilians énergie environnement, elle a pour mission de gérer et manager les enjeux RSE. A noter que l’ancienne directrice communication de Lacroix City (fabricant d’équipements de signalisation routière et d’éclairage public) vient renforcer aussi l’équipe communication du tuilier en prenant la direction de la communication. Frédérique Lassale reste responsable communication et lui est donc rattachée.