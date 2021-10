Création d’un «Observatoire de l'économie de l'architecture»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Cité de l'architecture et du Patrimoine Supprimer Afex Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Valider Valider

Créé par le ministère de la Culture en partenariat avec les organisations professionnelles, cet observatoire sera installé le 16 novembre 2021 à la Cité de l'architecture (Paris XVIe)…

En 2021, le ministère de la Culture a engagé, avec l'ensemble des organisations de la profession - dont le Conseil national de l'ordre des architectes (Cnoa) - la création d'un observatoire visant à dresser un panorama de la filière architecture pour mieux la soutenir et la valoriser.

Les enjeux de cet observatoire, ainsi que ses premiers constats, seront présentés à l’occasion de son installation, lors d’une journée qui se déroulera le mardi 16 novembre 2021, de 9h à 18h, à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris XVIe) ainsi qu’en ligne.

La matinée sera consacrée à un état des lieux de la filière, avec des interventions de représentants du Cnoa, des écoles d’architecture et de l’association Architectes français à l’export (Afex). A cette occasion, le Boston Consulting Group (BCG) présentera les résultats de son étude de préfiguration de l’observatoire de l’économie de l’architecture en France.

L’après-midi sera dédiée au débat sur les transformations de la filière, à travers les regards de chercheurs, de personnalités extérieures et d’architectes. Une première table ronde sera consacrée à «l’architecture vue d’ailleurs, entre évolutions et opportunités à l’international», suivie d’une intervention sur l’articulation entre finance, immobilier et architecture.

Le BCG poursuivra la présentation de son étude de préfiguration en exposant des profils-type d’agences et en donnant la parole à certaines structures au sujet de leur stratégie d’adaptation.

Une dernière table ronde sera consacrée aux évolutions récentes des métiers de l’architecture.

Pour participer à cet événement, en présentiel ou en ligne, formulaire à compléter avant le mercredi 3 novembre 2021.