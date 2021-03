Création d’un nouvel échangeur sur l’A4 à Bussy-Saint-Georges

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Un nouvel échangeur verra le jour d’ici 2025 à Bussy-Saint-Georges.

L’autoroute A4, à hauteur de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), sera équipée d’un nouvel échangeur en 2025. Le chantier démarrera courant 2023. Cet échangeur reliera à Bussy-Saint-Georges la future ZAC de la Rucherie et le nouveau quartier du Sycomore, actuellement en construction. « J’avais posé comme condition auprès de l’État que le développement de la ZAC ne se fasse pas au détriment de la circulation, en saturant l’échangeur existant », précise Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-Georges. Le montant de ce projet titanesque s’élève à 30 M€, dont 11,7 M€ financés par l’établissement public d’aménagement ÉpaMarne.

Cet échangeur se situera au niveau des stations-service et des deux aires de repos de Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) et de Bussy-Saint-Georges. Les habitants pourront accéder aux stations-service sans passer par l’autoroute. Les deux sorties de l’échangeur mèneront, d’un côté, vers la future ZAC de la Rucherie et, de l’autre, vers l’avenue Gutenberg et le quartier du Sycomore. Un pôle multimodal avec des modes de circulation douce est à l’étude avec la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF).