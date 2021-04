Creabati, l’habillage universel pré-percé pour WC suspendu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Artisan plaquiste Supprimer Equipement sanitaire Supprimer Innovation Supprimer Plomberie Supprimer Artisan plombier Supprimer Point.P Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'entreprise Creaplac Innovation propose une gamme d’habillages de bâti-support pré-troués, compatibles avec toutes les marques de WC suspendus. De quoi offrir gain de temps et qualité de finition aux installateurs.

La société bretonne Creaplac Innovation est spécialisée dans la préfabrication d’éléments en plaques de plâtre standard ou sur mesure, prêts à poser et à peindre : coffrages, corniches, bandeaux lumineux, têtes de cloisons, angles saillants ou rentrants, etc. Sa dernière innovation, Creabati, un habillage de bâti-support pré-troué pour WC suspendu, assure confort de travail, productivité et qualité de rendu.

Gain de temps et zéro déchet

Conçu en plaque de plâtre BA18 hydrofuge haute dureté, avec deux bords amincis latéraux, l’habillage Creabati dispose de réservations pour le passage des raccords, du conduit d’évacuation et de la plaque de commande. Il se pose en 10 minutes environ – soit un gain de temps de 30 à 45 minutes – et évite au professionnel les travaux de repérage, positionnement, découpe des plaques et perçage des ouvertures. Autres avantages, il supprime les déchets de chantier et garantit un poste de travail propre.

Compatible toutes marques

Creabati est décliné en divers modèles, compatibles avec les marques Geberit, Alterna, Grohe, Nicoll ou en modèle universel. De dimensions (l x h) 120 x 140 cm en 18 mm d’épaisseur, il peut être recoupé pour s’adapter à toutes les configurations et se pose comme une plaque de plâtre classique. D’autres formats ou types de plaques (BA25 hydro) peuvent être demandés à partir d’une commande de 40 éléments.

Disponible en négoce chez les filiales de Saint-Gobain et chez Tanguy Matériaux, Creabati est adapté tant pour les logements individuels que collectifs ou en ERP. Il a notamment été récemment utilisé pour l’habillage de 160 bâti-supports d’une résidence sénior à Vannes.