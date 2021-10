Cozynergy se déploie dans l’ensemble des enseignes de GSB du Groupement Les Mousquetaires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Les Mousquetaires Supprimer bricolage Supprimer Bricocash Supprimer Bricomarché Supprimer Bricorama Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

L’entreprise toulousaine spécialisée dans la rénovation énergétique poursuit son développement et entre dans tous les points de ventes Bricomarché, Brico Cash et Bricorama.

Un mois après s’être adossé au Groupe BPCE (Banque Populaire- Caisse d’Épargne) pour accélérer l’essor de sa plateforme et de ses services, Cozynergy annonce son déploiement dans l’ensemble des magasins Bricomarché, Brico Cash et Bricorama, enseignes de bricolage d’ITM Equipement de la maison (Groupement Les Mousquetaires). « A ce jour, 115 points de vente proposent d’ores et déjà le service à leurs clients. L’objectif de l’entreprise est d’être présente dans les 640 magasins de bricolage français du Groupement Les Mousquetaires d’ici fin 2022 », précise le communiqué. Par ailleurs, la jeune entreprise toulousaine annonce « avoir entamé de nouvelles discussions avec plusieurs réseaux d’agences immobilières, dans l’optique de mettre à leur disposition la solution Cozynergy et son simulateur. »

150 M€ en 2025

Cozynergy a de grandes ambitions. Fondée en 2013, la société toulousaine qui actuellement dispose de neuf agences régionales (Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Renne, Lille, Lyon, Strasbourg, Paris-Est et Paris-Ouest), affiche déjà une belle dynamique : son chiffre d'affaires est passé de 5 M€ en 2018 à 14 M€ en 2020. Et elle prévoit 20 M€ à fin décembre 2021. Et sur un marché estimé à 30 Md€ par l'Ademe (et qui se développera avec l'interdiction de louer des passoires thermiques dès 2023), la société table sur un chiffre d’affaires de 150 M€ à horizon 2025. Par ailleurs, elle souhaite aussi attirer 2500 installateurs, soit dix fois plus qu'aujourd'hui.