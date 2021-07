Covivio acquiert 552 logements à Berlin pour 130 M€

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Allemagne Supprimer Covivio Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

L'opérateur immobilier européen confirme son appétit pour la capitale allemande, frappée par une crise du logement.

Berlin, place forte de l’investissement immobilier. Alors qu’un référendum – non-contraignant – visant à exproprier les sociétés immobilières devrait se tenir en septembre prochain, Covivio confirme son appétit pour la capitale allemande, frappée par une crise du logement qui crispe une partie de la population.

L’ex-Foncière des Régions annonce, ce lundi 19 juillet, l'acquisition d'un portefeuille de 552 logements pour un montant d’environ 130 M€.

« Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41 500 m² et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale », commente l’opérateur immobilier également présent en France et en Italie.

Des projets d’extension envisageables

Gérés en copropriété, « les immeubles acquis sont situés à proximité d’actifs existants de Covivio, dans les quartiers urbains les plus recherchés tels que Mitte et Charlottenburg, ainsi que dans les zones fortement végétalisées et en devenir, telles que Spandau », ajoute Covivio, qui veut « bénéficier de la dynamique positive du marché » résidentiel allemand. Des projets d’extension sont envisageables avec la possibilité de construire des logements.

L'entreprise de 900 salariés - investisseurs, développeurs et autres gestionnaires immobiliers - assure que la transaction, conclue fin juin avec l'appui de l'entreprise de conseil en investissements immobiliers HPBA Berlin, affiche un rendement de 3,5 %.