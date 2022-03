Covid : « Le BTP doit maintenir les avancées sanitaires sur les chantiers», Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Prévention Supprimer Coronavirus Supprimer Guide OPPBTP Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Alors que le guide de l’OPPBTP et le protocole sanitaire en entreprise cessent de s’appliquer ce 14 mars, Paul Duphil, secrétaire général de l’organisme de prévention, appelle le secteur à tirer les leçons de la pandémie en matière d’hygiène sur les chantiers.

Comment appréhendez-vous la suspension du protocole sanitaire en entreprise, en particulier le port du masque en lieu fermé même pour les personnes positives ?

Le virus demeure certes actif, mais comme l’indiquent les autorités de santé, les deux variants de la famille Omicron qui circulent présentent, malgré une contagiosité élevée, une moindre virulence. Si le nombre d’hospitalisations accuse une légère remontée, la décrue se poursuit s’agissant du nombre moyen de nouvelles entrées en soins critiques quotidiennes. De quoi permettre, en ce 14 mars, de lever les restrictions sans remettre en question la situation sanitaire actuelle.

Le guide qui a permis d’assurer la sécurité sanitaire sur les chantiers du BTP à partir d’avril 2020 cesse aussi de s’appliquer ce jour, et nous nous en félicitons. Nous en appelons désormais à la responsabilité individuelle de chacun pour gérer le risque de contagion, comme l’expérience de cette pandémie nous l’a enseigné pendant deux ans. Il convient ainsi de conserver des réflexes liés notamment à l’hygiène élémentaire, qui permettront aussi de se protéger d’autres virus comme celui du rhume, de la grippe ou encore de la gastro-entérite. Les personnes de santé fragile devraient pouvoir porter un masque de type FFP2, et celles qui sont cas contact, voire contagieuses, un masque chirurgical.

Quels sont désormais les enjeux pour le BTP ?

Il s’agit de tirer les enseignements de cette épidémie, et de maintenir les avancées sur les chantiers en termes d’hygiène. Nous allons ainsi publier sous quinzaine un document de recommandations « post-Covid » sur ce sujet pour les acteurs du secteur -entreprises, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS. Nous souhaitons que ce texte soit, à l’instar du guide de préconisations sanitaires, partagé avec les partenaires sociaux, et associerons aussi à ce travail un certain nombre de représentants d’entreprises, de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.

Il s’agit d’appeler au concours de toutes les organisations contribuant à l’acte de construire afin de garantir le bon niveau de performance, dans la durée, des mesures prises pendant deux ans : équipement des chantiers de points d’eau, fréquence de nettoyage et mise en place de zones de séparation dans les bases vie...

Que conseillez-vous à ce jour aux employeurs du secteur ?

Bien que le risque de formes graves soit très faible, la circulation actuelle du coronavirus, avec une soixantaine de nouveaux cas positifs par jour, expose toujours à un risque d’absentéisme des salariés qui peut perturber l’entreprise. Il conviendra ainsi de prendre en compte les recommandations que le gouvernement s’apprête à publier de son côté. Il peut donc être préférable de porter le masque dans certaines situations, et, avec le retour des beaux jours, de ne pas omettre d’aérer régulièrement les locaux.

Nous inciterons en outre les employeurs, dans notre guide « post Covid », à demeurer vigilants et à conserver ainsi un stock de masques et de gel hydroalcoolique à disposition en cas de rebond épidémique critique. Rien n’exclut dès lors que le premier guide, pour l’heure suspendu, ne trouve à nouveau un jour à s’appliquer.