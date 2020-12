Covid-19 : l’OPPBTP adapte son guide au nouveau couvre-feu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Prévention Supprimer Coronavirus Supprimer Déconfinement Supprimer Vie du BTP Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La nouvelle version du guide de préconisations de sécurité sanitaire de l’OPPBTP tient compte de l’entrée en vigueur, le 15 décembre, d’un nouveau couvre-feu, ainsi que des évolutions règlementaires concernant les personnes vulnérables.

A chaque nouvelle phase de la crise sanitaire sa nouvelle version du guide de l’OPPBTP. L’organisme de prévention publie ainsi sa huitième version du document de « préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Sars-cov-2 » à l’occasion du déconfinement du 15 décembre, assorti d’un nouveau couvre-feu.

Si le télétravail demeure la règle pour toutes les activités qui le permettent, « l’ensemble des acteurs des opérations de construction doivent pouvoir se rendre sur chantier, dans le respect des gestes barrières et munis d’une autorisation de déplacement de leur employeur lorsque les déplacements sont au moins en partie réalisés pendant les horaires du couvre-feu –soit entre 20h et 8h du matin-, et notamment dans le cadre des grands déplacements», pose l’OPPBTP. Les employeurs pourront télécharger ce justificatif de déplacement professionnel sur le site du ministère de l’Intérieur.

Ne pas négliger les gestes barrières, surtout pendant les pauses repas



L’organisme de prévention a par ailleurs actualisé, dans le guide, la fiche conseils dédiée aux salariés vulnérables à risque de développer une forme grave de la maladie, afin de tenir compte des nouvelles modalités de prise en charge prévues par le décret du 10 novembre 2020.

L’OPPBTP insiste enfin sur l’importance de « continuer à respecter l’ensemble des gestes barrières, en particulier lors des pauses et lors des repas », et en profite pour saluer la décision d’ouvrir des salles polyvalentes pour permettre aux travailleurs du secteur de se restaurer.