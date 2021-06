Covid-19 : l’OPPBTP actualise son guide de préconisations sanitaires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Guide OPPBTP Supprimer OPPBTP Supprimer Coronavirus Supprimer Prévention Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’OPPBTP publie ce 30 juin une version remaniée de son « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Sars-Cov-2 ». Au menu : suppression de l’attestation obligatoire pour les grands déplacements ainsi que de la jauge de 25 personnes pour les pots au travail, allègement des consignes pour les pauses repas, ou encore recommandations en matière d’hygiène au sein des bases vie et bungalows.

« Au vu des données sanitaires, de nouvelles étapes peuvent être franchies dans la reprise des activités tout en assurant la protection des salariés », estime l’OPPBTP.

Prenant acte du nouveau protocole sanitaire en entreprise du ministère du Travail et des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique, l’organisme publie ce 30 juin une quatorzième version de son « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Sars-Cov-2 ».

Allègement des contraintes pour les pots et pauses repas



Le texte prévoit tout d’abord, conformément aux consignes gouvernementales, que la fourniture d’une attestation pour les salariés en grand déplacement ne s’impose plus.

En outre, la jauge maximale de 25 personnes concernant les moments de convivialité dans le cadre professionnel est supprimée.

L’OPPBTP continue toutefois de conseiller d’organiser ces évènements « en extérieur, et dans le strict respect des gestes barrière ».

De la même manière, les préconisations concernant le nombre de personnes et la distance de 2 mètres entre les tables durant les pauses repas ne s’appliquent plus. Une vigilance particulière n’en demeure pas moins nécessaire en raison de l’impossibilité de porter le masque. A cet effet, « il est recommandé de favoriser l’installation de parois fixes et amovibles afin d’assurer une séparation physique », expose l’organisme de prévention.

Ne pas relâcher les efforts sur l'hygiène



Autre nouveauté : les modes de transport individuel « ne sont plus à privilégier ». Enfin, s’agissant des bases vie et bungalows de chantier, l’OPPBTP préconise d’ « entretenir, nettoyer et désinfecter fréquemment les fontaines à eau avec des produits adaptés et de respecter le renouvellement des bonbonnes ».

Il s’agit aussi d’afficher un rappel des mesures barrières à respecter, ainsi que des consignes pour éviter tout contact entre le robinet de la fontaine et le contenant individuel, sans oublier de mettre du gel hydroalcoolique à disposition du personnel.

Les employeurs peuvent télécharger le guide de l’OPPBTP sur le site internet de préventionbtp.fr.