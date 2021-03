Coût des matières premières : trois questions à Frédéric Plasseraud, directeur marketing de Siniat

dossier Matières premières : flambée des prix et risques de pénurie

Spécialiste des solutions de plâtrerie, doublage et d’isolation, Siniat subit comme tout le marché les hausses brutales de cours des matières premières. Son directeur marketing Frédéric Plasseraud en détaille les enjeux.

Plâtre, ossature, PSE : tous vos produits subissent-ils une hausse des matières premières ?

Le plâtre est concerné car l’extraction et le recyclage du gypse ont des coûts à la hausse, mais dans des proportions bien moins importantes que les hausses actuelles du PSE et du métal.

Nous utilisons le métal pour les ossatures et certains accessoires, et lui subit une hausse à deux chiffres, dans un contexte de pénurie internationale.



Comment traitez-vous cette hausse ?

Nous n'avons pas d'autre possibilité que de la réimputer en partie à nos clients, car la matière est l’essentiel du coût des ossatures. Tous les acteurs de la filière sont touchés. L'essentiel est aussi pour nous de ne pas manquer de marchandise alors que les chantiers et l'activité sont là et que la rénovation tire le marché.



Vos clients expriment-ils d'ores et déjà des inquiétudes ?

La hausse brutale du PSE est trop récente. Pour l'heure, c'est la distribution surtout qui exprime des inquiétudes, notamment pour les gros chantiers de logements, où l'enjeu est très important et où les prix sont souvent calculés au plus juste. Concernant les chantiers de rénovation en diffus, nous n'avons pas encore de retours. Nous espérons que cela n’impacte pas la dynamique des chantiers de rénovation énergétique, que nous accompagnons en 2021 avec le programme Siniat Renov’.