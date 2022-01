Cournonterral : le nouveau parc d’activité économique de Cannabe sera prêt d’ici à mars 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de viabilisation du nouveau parc d’activité de Cannabe devraient se terminer en mars prochain.

L’aménagement du nouveau parc d’activité économique de Cannabe à Cournonterral (Hérault) a été lancé au premier trimestre 2021. Selon le calendrier de réalisation du projet, les travaux afférents (réseaux, construction des bâtiments, espaces publics) devraient s’achever d’ici à mars 2022. Une dizaine de lots sera mise à disposition des entreprises du secteur productif et artisanal. Il s’agit d’un chantier à 3 millions d’euros, placé sous la maîtrise d’œuvre de la Société d’équipement de la région de Montpellier (SERM).

Le parc a été créé pour optimiser l’offre foncière et proposer aux entreprises un véritable parcours résidentiel. Un village d’entreprises artisanales et de services (VEAS) sera mis en place pour permettre à plusieurs entreprises de mutualiser leurs équipements. Un hameau agricole de 4 000 m2 sera aussi aménagé. Découlant de la politique agricole et alimentaire de Montpellier-Méditerranée-Métropole, ce site doit accueillir des activités de production, de transformation agricole et de conditionnement alimentaire