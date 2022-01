Courdimanche : réaménagement du bassin de la Louvière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le site de rétention des eaux pluviales de la Louvière fait l’objet de travaux de réaménagement d’une durée de cinq mois

Dans le cadre de sa compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) vient de lancer des travaux de réaménagement du bassin de la Louvière, situé à Courdimanche (Val-d’Oise). Ce projet a pour objectif de donner une dimension écologique au bassin, en favorisant le développement de la faune et de la flore.

Le chantier, qui devrait s’étaler sur environ cinq mois, inclut la création de berges en pente douce, la plantation de végétation aquatique et d’arbres permettant de bénéficier d’une zone de fraîcheur. S’y ajoute la réalisation d’enrochements destinés à servir d’abris à la petite faune telle que les insectes, les mollusques, les crustacés, les amphibiens… Par ailleurs, des panneaux pédagogiques seront disposés afin de guider les usagers dans la découverte du site et de ses différents milieux. Ces informations permettront également de sensibiliser et d’éduquer le grand public aux enjeux écologiques, sociaux et culturels du site.

Le bassin se révélant être un passage central reliant Courdimanche à la gare de Cergy-le-Haut, les accès vont être retravaillés pour garantir la sécurité de tous. Ainsi, un nouvel ensemble de barrières sera installé tout en laissant l’accès aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux vélos, trottinettes et poussettes, mais en empêchant le passage des deux-roues motorisés. Le montant total de l’opération s’élève à environ 550 000 euros.