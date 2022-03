Courbevoie vient de recevoir une dotation de 11 millions d’euros du département des Hauts-de-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les financements octroyés par le département des Hauts-de-Seine permettront à la Ville de Courbevoie de prendre en charge une partie de ses travaux de rénovation et de construction.

La municipalité de Courbevoie (Hauts-de-Seine) table cette année sur différents projets de construction et de réhabilitation afin d’améliorer l’attractivité de la ville. Elle bénéficie, dans cette démarche, du soutien du Département. À ce titre, ce dernier a accordé fin janvier 2022 une enveloppe de 11 millions d’euros à la commune, via sa commission permanente. Ce financement s’inscrit dans le cadre du contrat de développement de la Ville, qui s’étale de 2022 à 2024.

Cette dotation va permettre à la Municipalité de prendre en charge une partie de certains de ses projets, dont la construction de la piscine des Fauvelles. Le chantier de ce centre aquatique, d’un coût estimé à plus de 25 millions d’euros, débute cette année. Ce financement assurera aussi, en partie, les travaux de rénovation de l’école Jean-Mermoz. Ceux-ci commenceront à l’été 2022. Cette opération, chiffrée à plus de 2 millions d’euros, a pour but d’améliorer les performances énergétiques et thermiques du bâtiment existant. Les fonds octroyés seront également dédiés au projet de rénovation et d’extension du parc de Bécon, qui entre cette année dans sa dernière phase.