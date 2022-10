COUPOLES ET DÔMES

Constatant que la forme du dôme est plus rigide qu'une couverture plane, les bâtisseurs d'antan ont rapidement abrité l'espace habitable sous une coupole. L'igloo découle de cette idée et d'une extrême économie de moyens. En la matière, le Panthéon de Rome (125 ap. J.-C.) ou le Duomo de Florence (1436) constituent autant de maçonneries impressionnantes. En 1960, en recourant aux nervures de béton pour le petit palais des sports de Rome, Pier Luigi Nervi repousse encore les limites dimensionnelles et marque les esprits par la force graphique et l'impact de l'oculus central. Aujourd'hui, les résilles bois-métal ou la force pneumatique des structures gonflables couvrent plusieurs milliers de mètres carrés d'un seul tenant. Grâce aux modélisations des ingénieurs, les architectes peuvent optimiser la hauteur des coupoles, lesquelles ne rivalisent plus en altitude mais plutôt en courbes tendues avec efficacité depuis la ceinture du bâtiment. Que sa peau soit décomposée en petits modules ou préfabriquée en grandes dimensions, la coupole confère au bâtiment un indéniable sentiment d'unité.