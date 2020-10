Coup dur pour les salons de l'immobilier commercial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Mapic Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Valider Valider

La crise sanitaire vient perturber l'organisation des éditions 2020 du Siec et du Mapic, les deux principaux salons de l'immobilier commercial. Le Siec, qui devait se tenir les 14 et 15 octobre est reporté au 2 et 3 décembre prochains, tandis que le Mapic, qui se déroule traditionnellement au Palais des Festivals, à Cannes, passe en "tout digital".

Suite à l’arrêté de la préfecture de police de Paris du 5 octobre, interdisant la tenue de salons, foires et expositions, le Salon du retail et de l’immobilier commercial (Siec) qui devait se tenir les 14 et 15 octobre, est reporté aux 2 et 3 décembre 2020, à Paris Porte de Versailles.

L’autre grand rendez-vous de l’immobilier commercial, le Marché International de l’Implantation Commerciale et de la Distribution (Mapic), dont la 26e édition devait se tenir du 17 au 19 novembre 2020 à Cannes, est annulé dans sa version physique et transformé en une édition 100 % digitale.

LeisurUp 2020, le nouvel évènement international destiné aux professionnels du loisir, qui devait se dérouler en même temps que le Mapic, se tiendra également en ligne sur la plateforme Mapic Digital.

Du digital, du direct et du replay

Celle-ci sera disponible via www.mapic.com du 2 novembre au 31 décembre.

Des réunions virtuelles, conférences et présentations de concepts d’enseignes, de restauration et de loisir et rencontres en ligne avec des leaders de l’immobilier commercial et du loisir seront organisées en direct du 17 au 19 novembre.

Un « replay » sera disponible jusqu’au 31 décembre pour voir ou revoir des conférences, consulter le catalogue des enseignes et des projets d’immobilier de commerce.

Des webinars exclusifs, des livres blancs et des rapports sur l’industrie seront également proposés.