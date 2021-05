Coup de jeune pour un parking souterrain quinqua

Plus de confort, moins de stationnements : la réhabilitation lourde d’un des plus grands parkings souterrains de Paris s’achèvera en novembre, sous le boulevard Hausmann. A l’issue de ce chantier phare de la Saemes, concessionnaire de la ville désigné en 2018, les usagers des six niveaux trouveront 1704 places, au lieu des 2166 livrées en 1967. L’investissement de 11 millions d’euros traduit l’ouverture aux nouvelles pratiques de mobilité.