Coup de jeune pour les sentiers de nature

Un nouvel horizon s’ouvre pour les randonneurs de plaines et de collines. Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31 octobre 2024, l’Etat réceptionne les projets des candidats à la création ou à la rénovation de sentiers, hors massifs montagneux et zones littorales. Les 10 millions d’euros affectés à l’appel à projets couvrent jusqu’à 80 % des investissements, sous l’égide du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.