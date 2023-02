Coup d’accélérateur pour Javey

Les « Accélérés » sont choisis puis accompagnés par Bpifrance et la Région Bourgogne Franche-Comté en fonction de leur potentiel de croissance, de leur innovation et de leur capacité à faire la différence sur le marché. Quatorze entreprises régionales composent cette promotion, Javey étant l’unique société haut-saônoise.

« Nous sommes ravis d’avoir été identifiés comme société à fort potentiel de croissance », déclare Marie-France Javey, directrice générale de la société basée à Gy (70). « Avoir été sélectionnés nous permet de nous appuyer sur Bpifrance pour notre développement et d’avoir accès à tout un écosystème d’experts et de partenaires. Nous allons acquérir des connaissances précieuses qui vont nous aider à atteindre nos objectifs et à proposer des solutions encore plus performantes à nos clients. »

Des clés pour les orientations stratégiques

Échelonnés sur 24 mois, des séminaires en présentiel permettent de se former et d’échanger avec des pairs. Les formations, dispensées par des intervenants de HEC, sont conçues pour être interactives, pratiques et adaptées aux besoins des Accélérés. Elles donnent des clés de réflexion aux dirigeants sur leurs orientations stratégiques.

Un diagnostic complet de l’entreprise

Le programme de l’Accélérateur comporte également un volet conseil. Un diagnostic 360° de l’entreprise permet d’analyser son positionnement sur une dizaine de thématiques : de la stratégie à la transformation digitale, en passant par les enjeux environnementaux et climatiques ou le développement commercial. A l’issue de ce diagnostic, des missions de conseils sont réalisées par des experts sur un ou deux des leviers de croissance identifiés.

Tous les collaborateurs impliqués

« L’ensemble des collaborateurs est impliqué dans cette aventure qui sera bénéfique pour l’entreprise », précise Marie-France Javey. « Elle va créer du lien entre les salariés de tous les services, qui auront un seul et unique but : faire prospérer la société, au service de nos clients. »

Javey intègre également le réseau social Bpifrance Excellence. Ce réseau d’entrepreneurs permet de partager des expériences et bonnes pratiques et de développer des affaires communes.