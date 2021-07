Coulommiers : une crèche multi-accueil et un Accueil de Loisirs Sans Hébergement en décembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Structure mixte Supprimer Valider Valider

Le futur équipement mixte de Coulommiers comprendra une crèche multi-accueil et un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Son ouverture est prévue en janvier 2022.

Lancés en octobre 2020, les travaux du futur équipement mixte de Coulommiers (Seine-et-Marne) devraient être achevés en décembre 2021. Ce projet s’inscrit dans la continuité du programme d’investissement lancé initialement par le Pays de Coulommiers. Il consiste à réaliser un multi-accueil et un ALSH en centre-ville, à proximité de l’école Louis-Robert. Destiné à remplacer l’accueil actuel, ce nouvel établissement permettra d’accueillir plus d’enfants dans des conditions optimales. Il permettra notamment de regrouper toutes les fonctions indispensables aux activités proposées, tout en augmentant la capacité d’accueil.

Concrètement, le futur établissement sera pourvu, à terme, d’un accueil de loisirs d’une capacité de 120 enfants. Il comprendra six salles d’activité et un préau couvert en extérieur. La crèche multi-accueil, quant à elle, accueillera douze enfants de moins de trois ans. Elle sera composée d’une salle d’activités, de locaux annexes, d’un dortoir et d’une salle de restauration. L’ouverture de cette nouvelle structure est prévue pour début 2022. Notons que le Département a subventionné ce projet à hauteur de 424 838 €.