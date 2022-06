COTEC, Au cœur des défis technologiques et environnementaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Bureau d’études pluridisciplinaire, COTEC accompagne ses clients avec passion dans tous leurs projets de construction ou de réhabilitation en maitrise d’œuvre tous corps d’état.

Le bureau d’études profite en outre d’une longue expérience dans ses domaines de prédilection. Fondé en 1981 par Gérard Escougnou, il a en effet eu le temps de se bâtir une solide réputation, notamment, grâce à sa méthodologie exigeante et reconnue en gestion de projets. Et ce qui fait plus particulièrement sa notoriété, c’est également son identité d’entreprise fondée sur une stratégie pluridisciplinaire et une double expertise en conception et en maitrise d’œuvre d’exécution. Depuis sa création, COTEC a toujours su suivre les évolutions sociales, sociétales et environnementales du siècle jusqu’aux mutations profondes les plus contemporaines, entrainant dans leur sillage celles des villes et des bâtiments.

Accompagner avec passion

Repris en 2021 par Xavier Moriceau, à la suite du départ en retraite de son fondateur, le bureau d’études conserve son âme originelle et l’arrivée d’une nouvelle direction générale a définitivement ouvert une autre page de son histoire. En effet, la transmission de COTEC au Groupe Baelen, Groupe familial indépendant et spécialisé dans la reprise de PME performantes permet à COTEC d’assurer les moyens de son développement et bien sûr d’aborder les futurs défis !

Faire grandir COTEC

Pour Xavier Moriceau, ingénieur de l’École Centrale de Marseille avec plus de 26 ans d’expérience dans l’ingénierie du bâtiment -, la priorité est de « faire grandir COTEC et de relever tous les challenges qui attendent les bâtiments de demain, c’est-à-dire des bâtiments rapides à construire, intelligents et qui respectent l’environnement… » Conscient de l’impact des évolutions actuelles sur celles des métiers du BTP, le bureau d’études accorde une grande importance à la montée en compétences de ses équipes qui sont d’ailleurs constamment formées sur des sujets tels que le BIM, la RE 2020 et sur les différentes problématiques énergétiques.

De nombreux projets en cours

Parmi les projets phares de COTEC, la maîtrise d’œuvre d’exécution d’un projet mixte de construction de 420 logements à Bobigny ou encore la direction des études et maîtrise d’œuvre d’exécution pour la restructuration d’un ensemble immobilier tertiaire de 10 000 m2 de bureaux à Paris (rue du Colisée). Mais aussi, les études d’ingénierie pour plusieurs centres culturels et sportifs de grande envergure, la maîtrise d’œuvre pour un ensemble tertiaire et logistique de 25 000 m² au Thillay (95), ou la réhabilitation énergétique d’un ensemble de 750 logements à Paris. De nombreuses opérations donc ! « Nous sommes fiers de participer à des ouvrages d’envergure avec des maîtres d’ouvrage et des architectes de renom ! », conclut Xavier Moriceau.

