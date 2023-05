Côté Sud Menuiserie intègre le réseau Sur-Mesure Menuiserie

Un nouvel adhérent pour Sur-Mesure Menuiserie. Ce groupement d'artisans menuisiers compte en effet Côté Sud Menuiserie parmi ses nouveaux membres. Cette entreprise fondée en 2017 et dirigée par Johan Formica et Louis Delavault est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries bois-pvc-aluminium sur l'ensemble du département du Gard et ses environs.

Avec son intégration au réseau Sur-Mesure Menuiserie, Côté Sud pourra désormais proposer des tarifs plus compétitifs et miser davantage sur la haut de gamme.Outre la menuiserie traditionnelle, Côté Sud Menuiserie offre également des prestations telles que l'installation de portails, portes de garage, aménagements extérieurs (stores, pergolas, etc.)