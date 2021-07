Cormeilles-en-Parisis : réhabilitation de l’ancienne clinique du Parisis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Le promoteur indépendant Bécarré va assurer les travaux de réaménagement de l’ancienne clinique du Parisis.

Bénéficiant du soutien de la mairie de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), le promoteur Bécarré, membre des Promoteurs du Grand Paris, va transformer l’ancienne clinique du Parisis. Définitivement fermée à l’été 2020, cette propriété de la Mutuelle Générale va faire l’objet de travaux de réhabilitation pour devenir une résidence de standing de 39 logements avec balcons, loggias ou terrasses. Ce projet immobilier résidentiel prévoit également la mise en place d’un pôle médical de 307 m² au rez-de-chaussée pouvant accueillir, à terme, jusqu’à dix praticiens. Cela permettra à la mairie de renforcer son offre en matière de santé au sein de la commune valdoisienne.

« Bécarré a réalisé une opération similaire dans la commune de Chatou (Yvelines) en transformant une ancienne clinique en une résidence services pour seniors de 86 chambres et en réhabilitant un pôle médical. Ainsi, au travers de ce nouveau projet, nous démontrons notre savoir-faire en matière de transformation et de réhabilitation du patrimoine existant », a déclaré Matthias Bertetto, directeur général de Bécarré, dans le communiqué de presse de Galivel & Associés, une agence de relations presse et de relations publiques, exerçant dans les domaines de l'immobilier.

Ce programme de réhabilitation a été conçu par l’Atelier M3 Architectes. Il comprendra des appartements allant du T1 au T5 et 80 places de stationnement. Les travaux débuteront au dernier trimestre 2021, pour une livraison prévue au premier trimestre 2024.