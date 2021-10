Cormeilles-en-Parisis : pose de la première pierre du nouveau complexe sportif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

À Cormeilles-en-Parisis, la construction du nouveau complexe sportif a été officiellement lancée.

Un nouveau complexe sportif sera créé d’ici quelques années dans le quartier des Bois-Rochefort de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise). Le chantier a déjà commencé depuis quelques mois. Toutefois, la pose de la première pierre a eu lieu le vendredi 24 septembre dernier, en présence de Yannick Boëdec, le maire de Cormeilles-en-Parisis, et de Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département du Val-d’Oise.

Avec cet équipement sportif d’une superficie de 5 500 m², la municipalité pourra accueillir des compétitions nationales. Il disposera d’une tribune de 500 places et de deux halles de sports collectifs, l’un pour les entraînements et l’autre pour les compétitions. Ce complexe, dont la livraison est prévue pour 2022, sera aussi doté d’une salle de musculation, d’une salle de boxe pieds-poings et d’un dojo. S’y ajouteront plusieurs locaux administratifs et techniques.

La construction de cette infrastructure sportive, destinée à recevoir les scolaires et les associations sportives locales, est estimée à 9 M€ environ. Elle est principalement financée par la Ville, avec des subventions de l’État, de la Région Île-de-France et du Département.