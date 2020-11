Cormeilles-en-Parisis : les travaux de la future marina font l’objet d’une demande d’arrêt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

Lancés depuis près d’un an, les travaux de réalisation de la future marina à Cormeilles-en-Parisis provoquent des contestations.

Les associations Cadre de vie frettois et Environnement frettois ont engagé des procédures pour stopper les travaux du futur quartier Seine Parisii. Elles ont interpellé la municipalité de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) sur certains manquements par rapport aux termes de l’autorisation permettant la réalisation du projet. Ceux-ci concernent plus précisément la création d’une voie de liaison entre la route de Seine et le plateau de Cormeilles-en-Parisis.

Les opposants au projet Seine Parisii envisagent de présenter l’affaire devant le tribunal administratif si la Ville ne prend pas des mesures. De son côté, Yannick Boëdec, maire de Cormeilles-en-Parisis, a déclaré : « J’ai du mal à comprendre ce recours car ce sont des travaux privés, je n’ai aucune autorité juridique. Quant aux travaux d’assainissement menés par l’agglo, évidemment, je ne vais pas les arrêter ».

Pour l’heure, les travaux de la future marina concernent la démolition des silos de l’ancienne cimenterie. La communauté d’agglomération du Parisis, quant à elle, poursuit les travaux d’assainissement et de préparation pour la construction de la nouvelle route.