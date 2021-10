Cormeilles-en-Parisis : le grand lycée général est attendu pour la rentrée 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un grand lycée général de 1 200 places ouvrira ses portes en 2022 à Cormeilles-en-Parisis.

À Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), le nouveau grand lycée général sera mis en service à la prochaine rentrée. Cette infrastructure accueillera 1 200 élèves. Le projet de construction de ce grand lycée général a été confié à l’agence Ameller Dubois. Celle-ci propose la réalisation d’un bâtiment en équerre en raison de la forme de la parcelle offerte par la Ville.

Le programme consiste à créer un atrium en triple hauteur garantissant la distribution des grands secteurs du lycée. Ce dispositif s’ouvrira sur la cour grâce à la mise en place d’un large préau. L’enveloppe sera composée d’auvents horizontaux et de brise-soleil verticaux qui apporteront une touche de façade bioclimatique au bâtiment. Elle servira également de protection visuelle ou solaire aux occupants.

La Région a pris entièrement en charge le financement de ce projet de construction, qui est estimé à 42 M€. Notons que le futur grand lycée général constitue un élément central du plan d’aménagement urbain de la zone dite « zone des Battiers Ouest ». En plus de ce nouveau bâtiment, on y trouvera à terme des équipements éducatifs, sportifs et culturels. S’y ajouteront un gymnase, un théâtre, un centre sportif ainsi qu’une maison de la jeunesse.