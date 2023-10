Coops de construction (2/5) : pour Patrice Coudroy (Landes), « apporter une réponse groupée »

« Quand j’ai repris l’entreprise familiale en 1997, mon père ayant fait partie des fondateurs de La Chaîne des Artisans landais à Dax, l’idée d’adhérer à une coopérative allait de soi. Le but était de s’entraider pour proposer une réponse groupée aux clients et résister aux constructeurs de maisons bordelais qui se développaient dans notre secteur. La mutualisation des services avec un bureau d’études, un secrétariat pour les devis et les contrats, mais aussi une force commerciale, a été facilitée par la loi de 1983 sur les coopératives. La Chaîne des Artisans landais, dont je suis cogérant, regroupe 100 entreprises réparties en 9 coopératives, comme La Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, dont je suis gérant.

Une organisation fluide

Je réalise 55 % de mon chiffre d’affaires avec la coopérative, avec de nombreux avantages : c’est confortable, puisque nous travaillons dans le cadre d’un contrat de construction, l’organisation est fluide grâce à un travail en équipe, et nous pouvons suivre l’évolution technique des matériaux via des partenariats. La coopérative est égalitaire, associe chacun aux bénéfices, et nous nommons un coordinateur qui devient l’interlocuteur privilégié du client. Là où un artisan seul cumule toutes les tâches, la coopérative nous allège des démarches administratives et rébarbatives grâce à une équipe de 25 à 30 personnes. Enfin, dans le contexte de crise, où nous accentuons l’activité vers la rénovation, nous avons mis en place, grâce à la trésorerie, un processus de solidarité pour qu’aucun adhérent ne perde plus de 5 % d’activité. La Chaîne des Artisans landais a joué un vrai rôle d’amortisseur. »