Coops de construction (1/5) : pour Julien Montaner (Isère), "une belle histoire partagée"

"En 2015, sept ans après la création de mon entreprise, l’idée de la coopérative Alliance 38 Construction est née d’un constat fait par une entreprise de maçonnerie avec laquelle je partageais des bureaux et par un charpentier de la même commune. Nous nous retrouvions souvent sur des chantiers et avons eu envie de nous fédérer. Face à des projets de villas qui nous échappaient, captés par des constructeurs, nous nous sommes rapprochés de l’Ufcac (Union française des coopératives artisanales de construction), qui nous a aidés à nous regrouper.

5 à 6 projets par an

La coopé­rative est détenue à parts égales par nous trois, et nous sommes probablement l’une des plus petites existantes ! Le charpentier emploie 40 salariés, le maçon, qui a élargi son champ d’activité vers le second œuvre, 15, et mon entreprise 20. Grâce à une secrétaire commerciale, en charge des dossiers, et une dessinatrice à temps partiel, nous réalisons ensemble 5 à 6 projets par an, à la fois dans le neuf mais aussi dans la rénovation. La part d’activité issue de la coopérative représente 15 % de mon chiffre d’affaires. Notre parcours a été semé d’embûches. Nous avons dû nous former lors de la création de la structure et expliquer cette situation aux banques et à nos comptables. Ce n’est pas toujours simple, mais nous y avons cru. Pour éviter de nous reposer sur les autres, nous passons ensemble deux heures par semaine pour faire le point. Nous avons une équipe (2 personnes en électricité et 2 en plomberie) dédiée à la coopérative, et les salariés se connaissent, savent anticiper et éviter les tensions. Au final, outre l’activité apportée par la coopérative, c’est une belle histoire !"