Contrôle d’accès : des innovations sur le marché

Somfy : La détection des vibrations

« Somfy propose Door Keeper, la première motorisation connectée pour serrure avec détection de tentative d'intrusion et vérification du statut de la porte en temps réel. Door Keeper notifie si la porte est mal fermée et l'utilisateur peut vérifier lui-même sur l'application Somfy Keys. Grâce à la technologie IntelliTAG, déjà utilisée dans les alarmes Somfy, elle détecte toute vibration anormale. En cas de tentative d'intrusion, l'utilisateur reçoit immédiatement une notification et peut, par exemple, déclencher son alarme. Door Keeper simplifie aussi la gestion des accès : on peut savoir si son enfant est rentré de l'école, ou permettre à son voisin de nourrir le chat, via la clé, le smartphone ou le lecteur de badge avec clavier à code. Il est aussi possible de générer des accès permanents ou temporaires (employés, vacanciers…). Un configurateur en ligne permet de tester la compatibilité avec la porte avant l'achat. »

Marie Canetta, responsable du marketing accès et sécurité chez Somfy