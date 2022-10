Contrats : un nouvel indice Syntec, plus précis et plus représentatif

Une communication sur le site de la fédération Syntec indique qu’un nouvel indice dénommé indice Syntec révisé est publié à compter de la publication de la valeur d’août 2022 intervenue le 30 septembre 2022. Ce dernier sera désormais le seul suivi et publié. L’ancien indice Syntec est donc supprimé après sa valeur de juillet 2022. Pour mémoire, l'indice Syntec mesure l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement intellectuelle, pour des prestations fournies, et permet ainsi de refléter le changement des coûts salariaux dans le cas de projets au long cours.

"Le Moniteur", qui avait attribué à l'ancien indice Syntec, le 30 septembre 2022, une valeur d'août 2022 à 286,4, vient de la supprimer pour créer le nouvel indice Syntec révisé à compter de cette même valeur d’août.

Coefficient de raccord

Un coefficient de raccord, égal au rapport de la valeur de l’indice révisé à août 2022 et de la dernière valeur publiée de l’ancien indice, a été calculé. Il s’établit à 0,97975 (280,6 / 286,4). Ce coefficient de raccord peut servir aux utilisateurs qui, pour des raisons contractuelles, souhaiteraient poursuivre la série arrêtée.

Valeurs rétropolées jusqu'à décembre 2019

"L’indice dénommé « Indice révisé » est produit chaque mois en calculant la moyenne des masses salariales et des effectifs équivalents temps plein correspondants déclarés par le groupe témoin, par secteur (Numérique, Ingénierie et Conseil-Etudes) et par tranche de salariés (20-199 salariés / 200-499 salariés / 500 salariés et plus). Par ailleurs, au regard de la mise à jour des données et des perturbations éventuelles introduites par la crise sanitaire, a été déterminé comme point de référence pour le calcul de cet indice révisé le mois de décembre 2019", précise le communiqué de la fédération Syntec. Ainsi l'indice Syntec révisé a des valeurs rétropolées jusqu’à décembre 2019.