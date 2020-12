Contournement Ouest de Strasbourg : des travaux de 7 mois sur la RM61

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux routiers Supprimer Valider Valider

La circulation sur la RM61 sera interdite durant 7 mois en raison des travaux pour le Contournement Ouest de Strasbourg (COS).

Le communiqué de presse publié le 2 octobre 2020 par Arcos (filiale de Vinci Autoroutes) a annoncé la fermeture dans les deux sens de la RM61 entre Berstett et Vendenheim (Bas-Rhin) à partir du 5 octobre 2020, et ce durant 7 mois. Cette route métropolitaine sera déplacée de quelques dizaines de mètres par rapport à sa configuration initiale afin de permettre à l’A355 de passer au-dessus de la RM61. Deux ouvrages rectangulaires distincts de franchissement pour le COS y seront construits, dont un pour la route et un autre pour le cours d’eau du Muhlbaechel. Pour les usagers de la RM61, une déviation passant par Olwisheim et Eckwersheim a été mise en place.

Il faut rappeler que la mise en service de ce futur axe autoroutier était initialement prévue pour fin 2021. La crise sanitaire a entraîné un nouveau contretemps. Suite à cela, le porte-parole d’Arcos a indiqué qu'il est trop tôt pour envisager une autre date de livraison.