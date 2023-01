Contournement ouest de Montpellier : le financement retoqué

Par arrêt du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat a annulé les modalités de financement du contournement ouest de Montpellier (COM), destiné à relier les autoroutes A9 et A750 pour sortir de la ville le trafic de transit.

Le tracé de 6,2 km à 2x2 voies devait être financé par la société ASF, filiale de Vinci, via une augmentation des tarifs applicables sur la période 2023-2026 à l’ensemble des péages autoroutiers. Cette proposition avait été faite aux élus locaux par l’ancien Premier ministre Jean Castex, en novembre 2021, nonobstant l’avis de l’autorité de régulation des transports (ART). Laquelle avait jugé que le projet de financement du COM était illégal car allant « à l’encontre du droit du péage et du droit de la concurrence » et que le coût du projet était en outre de 11 % supérieur comparé aux projets similaires.

« En somme, plus de 1 % de l’ensemble des péages perçus sur le réseau ASF, jusqu’à 2036, aurait eu vocation à financer cette réalisation. L’ensemble des usagers d’ASF étaient donc contraints de financer une rocade dont ils ne bénéficieront sans doute jamais alors que, dans le même temps, l’usage du COM devait être gratuit pour ses usagers réels » indique sur son site Internet, l’avocat parisien Jean-Sébastien Boda, à l’origine du recours.

