Contournement de Beynac : la démolition des travaux n’ayant toujours pas débuté, la justice brandit la menace de l’astreinte

Nul besoin d’obtenir une autorisation environnementale pour exécuter une décision de justice. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie une nouvelle fois sur ce dossier, est restée insensible aux arguments du département de la Dordogne quant à son impossibilité de débuter les travaux. Elle lui ordonne de démarrer la démolition d’ici 6 mois et de remettre le site en état d’ici un an, sous peine d’astreintes de 3000 et 5000 euros par jour de retard.