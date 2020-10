CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN POLLUÉ

Face à un foncier de plus en plus rare à des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, les terrains d'assiette d'anciennes activités industrielles font l'objet d'un regain d'intérêt à l'heure actuelle. Le plan de relance envisagé par le gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire s'en fait l'écho, d'une certaine manière en prévoyant "le lancement d'un fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches" (dossier de presse France Relance le 3 septembre 2020 p. 24). Mêlant aspects techniques et juridiques, les opérations de reconversion de terrains pollués sont souvent complexes. Le présent dossier a pour objet de faire un point synthétique sur les règles applicables et les conseils à ne pas oublier. Il contient un article juridique, émanant d'une avocate (Laure Nguyen - Cabinet Hogan Lovells), un article technique émanant d'un bureau d'études spécialisé (Bertrand Vidart - Aecom France) et deux interviews d'entités (Engie Green France et DNV-GL) qui, chacune, nous livre leur expérience en matière de construction de centrales solaires sur des terrains pollués.