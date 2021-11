Construire plus performant avec les systèmes de chauffage Wavin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Wavin : créer des environnements sains et durables Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Face au dérèglement climatique, les systèmes de chauffage Wavin sont de précieux alliés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments ainsi que pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans le secteur de la construction.

Le réchauffement climatique impose plus qu’une simple prise de conscience. Il doit maintenant s’accompagner d’une grande mutation et notamment dans le secteur de la construction. Car avec plus de 40% de la consommation d’énergie et 25% des émissions de CO2, le secteur européen de la construction constitue un enjeu central pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences.

La construction de bâtiments neufs et énergétiquement performants est inévitable pour atteindre la neutralité carbone. Mais elle doit aussi s’accompagner de la rénovation d’anciens bâtiments, parfois qualifiés de « passoires thermiques ». Les différentes lois récemment votées témoignent de la volonté des pouvoirs publics de limiter les émissions de CO2. Par exemple, la loi portant sur la transition énergétique et le volet sur la rénovation énergétique de la loi Climat imposent un niveau d’exigence aux maîtres d’ouvrage dans le but d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Si la réglementation impose la qualité et la performance thermique des matériaux utilisés pour améliorer l’efficacité énergétique, une attention particulière doit également être portée aux équipements de chauffage. Convaincus depuis longtemps de cette nécessité, les services Recherche et Développement de Wavin ont mis au point des systèmes de planchers et de plafonds chauffants qui répondent aux enjeux actuels. En neuf ou en rénovation, ces solutions de chauffage distribuent la chaleur de manière uniforme, réduisent la consommation d’énergie et constituent un moyen simple d’optimiser la performance énergétique. Elles sont pilotées par le système de régulation Sentio qui comprend unités de contrôle central et d’extension, thermostats et sondes. Particulièrement simples d’utilisation, les solutions Wavin sont accessibles depuis un écran tactile ou une application mobile. De plus, elles offrent aux occupants une qualité de confort inégalée.

Domaine de Majorac : réduction de la consommation d’énergie grâce à Wavin

Le domaine de Majorac est un lieu d’exception situé au cœur de l’Aveyron. Datant du XVIIIe siècle, l’édifice a été construit sur d’anciennes ruines romaines et offre de nombreux points de vue sur la vallée des Palanges et les Monts de l’Aubrac. Aujourd’hui destiné à recevoir des réceptions et des séminaires, le domaine a fait l’objet d’un vaste programme de rénovation. Les propriétaires voulaient réduire sa consommation d’énergie et lui assurer davantage de confort.

Le plancher chauffant basse température Wavin avait pour avantage de répondre à toutes les exigences de ce chantier. Il a donc été choisi pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Certifiée Certitherm, cette solution de chauffage bénéficie de la première marque de qualité pour les systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes. La répartition homogène de la chaleur du plancher Wavin offre un grand confort thermique et son fonctionnement basse température, ici associé à un générateur géothermique, permet de profiter de la température naturelle du sol pour limiter encore davantage les dépenses en énergie.

Au cœur de cette solution de plancher chauffant, le tube polybuthylène Wavin Flexius a été mis en place. Sa grande flexibilité facilite la réalisation des boucles au sol, quelles que soient les conditions de pose (froid, espaces restreints, pas de pose serré, etc.).

De plus, du fait de l’avancement par tranches de la rénovation, la maîtrise d’œuvre avait besoin d’un partenaire capable d’une flexibilité logistique. Wavin a fourni l’intégralité du matériel nécessaire à l’équipement des 1000 m² de plancher chauffant en trois phases adaptées à la progression des travaux. Dès la phase de conception, Wavin a aussi mobilisé ses équipes pour assurer un accompagnement complet du projet grâce à son bureau d’études interne. Ensuite, pendant toute la durée du chantier, c’est son chargé d’affaires local qui est intervenu.

Les systèmes Wavin modélisables par le BIM

Un projet de construction implique une collaboration étroite entre l’équipe de conception (architectes, ingénieurs, économistes…), les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage et les entreprises. Afin de faciliter la lecture des projets proposant ses solutions, Wavin a lancé des packages BIM destinés aux réseaux de chauffage, mais également à la distribution sanitaire et à l’évacuation dans le bâtiment. Disponibles sur l’application Revit®, ces packages permettent aux ingénieurs et projeteurs de concevoir une représentation des installations au plus proche du réel et d’établir une liste exhaustive des composants sans avoir recours aux brochures des produits.

Des solutions aux aides proposées pour faciliter la modélisation (comme le BIM), toutes les équipes Wavin sont mobilisées pour implanter des systèmes de chauffage adaptés aux enjeux environnementaux. De ses services Recherche et Développement à son bureau d’études, jusqu’à l’accompagnement proposé sur les chantiers, Wavin a depuis longtemps choisi de répondre aux défis de la transition énergétique avec comme objectif prioritaire : construire plus performant.

Contenu proposé par Wavin