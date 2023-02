Construire en terre : une réponse pleine de bon sens aux défis du bâtiment

Véritable guide pour toute la filière bâtiment, la RE 2020 affiche des objectifs clairs autour de trois axes principaux : la sobriété énergétique, la diminution de l’impact carbone des bâtiments tout au long de leur vie et l’amélioration du confort d’été pour faire face au réchauffement climatique qui s’accélère. Autant d’enjeux qui vont rythmer le monde de la construction dans les prochaines années. Reste alors à trouver des solutions répondant à ces attentes sans bousculer les habitudes des entreprises du bâtiment dans leur savoir-faire. L’utilisation de la terre d’excavation en fait partie en offrant une réponse particulièrement adaptée à la RE 2020, d’une part par sa circularité, en valorisant une ressource trop souvent considérée comme un déchet, mais aussi par sa capacité à assurer un confort global et notamment un confort d’été très appréciable.

Apporter un confort global

En effet, la terre d’excavation a pour particularité, grâce à ses qualités intrinsèques, notamment sa capacité thermique, de permettre un déphasage efficient ainsi qu’une atténuation des pics de température. Mise en œuvre du côté interne de la cloison (l’isolant étant positionné du côté externe), la terre va pouvoir d’une part emmagasiner de la chaleur au cours des cycles diurnes/nocturnes et d’autre part différer le temps que met la chaleur à traverser cette cloison, apportant ainsi un écrêtage des amplitudes de température. Cela signifie que le pic de température arrivera non seulement plus tard à l’intérieur du bâtiment, mais qu’en plus il arrivera moins fort. Ce phénomène mesurable à l’échelle de la paroi va ainsi contribuer à l’amélioration du confort d’été des habitants en évitant la surchauffe.

Des performances validées

Les performances de paroi sont compatibles avec la RE 2020, quelle que soit la façon de mettre en œuvre la terre d’excavation. Saint-Gobain propose ainsi deux solutions, avec à chaque fois des résultats probants : des murs préfabriqués ou un mortier de terre projeté dans une ossature bois. Certains chiffres parlent d’eux-mêmes :

- À Up équivalent (0,19), un mortier en terre projeté au sein d’une ossature bois permet de gagner 1m2 par 100m2 de surface au sol par rapport à un mur en brique ou en parpaing. Grâce à sa capacité thermique et à son plus grand déphasage, la température à l’intérieur de la pièce n’augmentera que de 0,2°C par cycle de 24h de canicule contre 2,5-3°C pour un mur en brique ou parpaing et 5°C pour un mur en ossature bois classique (isolant laine minérale).

- Dans le cas d’un mur en terre coulée, et toujours à Up équivalente, une même atténuation de température de 0,2°C et obtenue grâce à de 95mm lorsque 200mm de béton sont nécessaires pour obtenir une capacité thermique de paroi équivalente. Les modélisations montrent que faire passer l’épaisseur de terre de 95mm à 145mm permet d’améliorer la capacité thermique de 42 %.

Nul doute donc que les attentes autour du confort d’été sont pleinement en accord avec les performances des solutions techniques à base de terre d’excavation, en considérant bien évidemment que cette solution soit intégrée dans un bâtiment performant, la RE 2020 privilégiant une vision globale du bâtiment. Pour valider les performances de ses solutions, Saint-Gobain a d’ores et déjà effectué plusieurs chantiers tests concluants, que ce soit en murs préfabriqués hors-site ou en murs projetés. Rappelons que les solutions en terre d’excavation de Saint-Gobain sont destinées aussi bien à la maison individuelle, qu’à des chantiers de maisons en bandes ou de petits collectifs jusqu’à R+3 leur offrant ainsi une réponse durable (circulaire et bas carbone) et sobre (évitement de systèmes de climatisation énergivores) à l’enjeu du confort d’été.

Contenu proposé par Saint-Gobain