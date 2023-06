Construire en terre, une réponse aux enjeux de décarbonation

Démocratiser la construction en terre, c'est l'objectif poursuivi par les équipes de Saint-Gobain, dans le cadre d'un programme innovant qui, au terme de trois ans de recherche, abordera prochainement la phase de certification par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). « La terre était jusqu'ici cantonnée à un usage assez marginal, pour des ouvrages publics, en autoconstruction ou sous l'impulsion d'architectes précurseurs. Notre ambition est de généraliser son emploi dans l'habitat et de mettre ses multiples qualités au service du plus grand nombre », explique Lionel Bertrand, directeur de l'innovation pour la construction durable chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF France).

La terre possède des qualités thermiques (conservation de la fraîcheur en été), de confort hygrométrique (régulation de l'humidité) et d'isolation phonique, autant de propriétés en phase avec les exigences de la réglementation environnementale RE2020, applicable à toutes les nouvelles constructions.

« Les solutions constructives proposées à base de terre d’excavation nous permettent également d’économiser des ressources naturelles en sable, granulats et gravier, qui ont tendance à se raréfier, ainsi que les émissions de CO2 associées à leur extraction. Notre démarche s'inscrit dans une circularité ouverte puisque le matériau de terre peut être intégralement recyclé, à la fin de vie du bâtiment, en granulats pour la construction », analyse Lionel Bertrand.

Des terres à haute technologie

Afin d’offrir à nos artisans et entreprises du BTP une solution facile à mettre en œuvre, conforme à leurs habitudes de pose, il était nécessaire de stabiliser la terre pour mieux la mettre en œuvre et se conformer à une gestion de temps de chantier habituelle.

« Vulnérable à la pluie, la terre crue réclame une architecture spécifique. Elle requiert aussi des procédés de construction différents. Pour populariser notre matériau, il fallait qu'il puisse être travaillé comme du mortier, en projection, ou du béton, en coulage hors site », souligne Lionel Bertrand.

À cet effet, les chercheurs de Saint-Gobain ont élaboré des familles de liants hydrauliques qui, tout en conservant les qualités naturelles des terres d’excavation, leur confèrent stabilité et régularité de mise en œuvre, permettant leur application dans toutes les techniques de bâti familières aux artisans.

En quête de la meilleure solution environnementale, l'équipe a sélectionné le laitier, un résidu de la fonte d'acier en haut-fourneau, qui entre ici dans une logique de recyclage, peu émissive en CO2, en cohérence avec la démarche de développement durable associé à l’usage des terres d’excavation.

Les ingénieurs du groupe ont ensuite conçu et testé différentes formules de laitier, en association avec différents additifs minéraux, pour obtenir les liants bas carbone les plus performants. Leurs travaux ont donné lieu au dépôt de plusieurs brevets pour des produits au bilan vertueux, 2 à 4 fois moins émetteurs de CO2 que les liants classiques ‒ ciment Portland, chaux et autres.

Ces liants hydrauliques bas carbone sont également un atout dans le cadre de la RE2020 qui promeut une décarbonation sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ici encore, la terre stabilisée fait la différence : elle évite les rejets considérables de CO2 causés par la fabrication du ciment, qui représentent aujourd'hui 7 % des émissions mondiales1.

À la terre et au liant bas carbone sont également incorporées des fibres végétales biosourcées (chanvre, bois...) répondant à des objectifs d'allègement, de perspirance et de réduction additionnelle du CO2. « Nous avons retenu les mélanges terre-liant-végétal les plus efficaces en fonction de la technique de construction - projection, coulage, et leurs variantes. Nous recherchons chaque fois le mix optimal entre mise en œuvre, rhéologie, réactivité, séchage, et performances thermiques... Entre autres critères », précise Lionel Bertrand.

De nombreux artisans ont d'ores et déjà expérimenté ces solutions constructives, à la fois dans son centre de formation, à Ancenis, et en conditions réelles, sur une vingtaine de chantiers pilotes. Une préparation minutieuse pour une avancée majeure dans la décarbonation du bâtiment.

1) Source : Global Cement and Concrete Association (GCCA).

Contenu proposé par Saint-Gobain