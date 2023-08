Construire en terre, une réponse aux enjeux constructifs d’aujourd’hui.

En 2022, à Brétignolles-sur-Mer (Vendée), une première maison témoin a vu le jour. Construite avec la solution de projection en terre dans ossature bois, suivant un procédé développé par POINT.P, et mis en œuvre par le CMiste SATOV.

Une construction qui répond aux normes environnementales

Depuis, les chantiers de démonstration s'enchaînent. Il faut dire que la terre a tout pour plaire. Elle répond aux exigences de la nouvelle réglementation environnementale RE2020. Cette dernière instaure des indicateurs de confort d'été. « La terre possède de formidables qualités d'inertie thermique et de régulation de l'hygrométrie, qui conservent la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Elle est, par ailleurs, un très bon isolant phonique », résume Joseph Cabon, directeur Opti+ (1).

L'efficacité environnementale est d'autant plus grande que cette solution constructive utilise des terres d'excavation. Cela valorise, en mode circulaire, une matière encombrante produite en masse par les chantiers du BTP partout en France. Afin de minimiser le CO2 lié au transport, Saint-Gobain se limite à une distance inférieure à 100 kilomètres entre une réserve de terre calibrée et un chantier de construction. Ainsi, cette solution constructive permet à l’entreprise d’économiser des ressources naturelles en sable, granulats et gravier, qui ont tendance à se raréfier.



Pour leur mise en œuvre, ces terres sont stabilisées à l’aide d’un liant très bas carbone, ce qui répond à la fois aux besoins des artisans, en préservant leurs habitudes de gestion de chantier, et aux enjeux de décarbonation de la construction (puisqu’ils ont un poids carbone 3 fois inférieur à celui d’un liant conventionnel).

« Si la terre est un matériau très vertueux, il restait à trouver le moyen de démocratiser son usage, en l'intégrant dans les techniques, les équipements, les délais et coûts d'intervention habituels des artisans. Un défi passionnant », souligne Joseph Cabon.

Des solutions en coopération avec nos partenaires

Pour relever ce défi, il a fallu élaborer de subtils mélanges entre terre d'excavation, liant très bas-carbone et fibre végétale biosourcée. Les ingénieurs du groupe ont expérimenté plusieurs centaines de variantes et de dosages. À l'arrivée, la mise au point d’une solution constructive par projection de terres stabilisées, aussi facile à projeter qu’un enduit.

« Pour tester nos solutions en conditions réelles de mise en œuvre d’une maison individuelle, nous avons travaillé en amont avec des constructeurs spécialisés dans l’ossature bois et des façadiers, comme les sociétés vendéennes Boisboréal ou Foucher. Des partenaires de la première heure à l’esprit précurseur bien conscients du potentiel de la terre et de l'urgence d'un habitat décarboné. Convaincu de la pertinence d’une telle solution, ils ont accompagné nos équipes sur de nombreux chantiers pilotes, afin de tester et optimiser le procédé en conditions réelles », salue Joseph Cabon.

Cette coopération a permis la mise au point d'une technique constructive simple, universelle, qui ne change rien aux gestes de l'artisan. La terre est projetée avec une machine de façadier ‒ sur la face intérieure d'une ossature bois, avec le support d'un lattis ajustable. Elle se combine à un isolant intérieur ‒ de type laine minérale – ou à un isolant extérieur ‒ comme du liège biosourcé, pour former un mur aux qualités de perspirance et de régulation thermique exceptionnelles.

« Nous conservons les avantages de la terre, sans les complexités de mise en œuvre. Le confort de la solution, l'appropriation par les artisans facilitée par notre réseau de distribution, POINT.P, et par l’accompagnement des équipes d'Opti +, sont autant d'atouts en faveur d'un déploiement à grande échelle », indique Joseph Cabon.

POINT.P prépare à présent le passage de son innovation devant le CSTB (2), en vue d'obtenir l'Appréciation technique d'expérimentation (ATEx) qui permettra la commercialisation dans son réseau de distribution riche de 1000 agences.

(1) Opti+ est un service d'optimisation des projets de construction ‒ de la conception à la livraison ‒ proposé par POINT.P.

(2) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Contenu proposé par Saint-Gobain