Construire en terre, une réponse adaptée aux enjeux environnementaux

Construire en terre : c’est presque une évidence lorsque l’on sait qu’aujourd’hui encore près d’un tiers de la population mondiale vit dans un habitat en terre. Pourtant, ces dernières années d’autres matériaux de construction ont pris le dessus pour en faire un matériau secondaire. À l’heure où les enjeux environnementaux exigent de trouver de nouvelles solutions constructives face à l’épuisement des ressources naturelles qui s’annonce, elle a pourtant de nouveau un vrai rôle à jouer. Reste à bien la choisir. Chez Saint-Gobain, le postulat de départ est clair : utiliser les terres d’excavation qui représentent aujourd’hui 70 % des 260 millions de tonnes des déchets du BTP en France ! Quoi de mieux donc de pouvoir utiliser un déchet pour en faire une ressource et s’inscrire complètement dans une logique vertueuse d’économie circulaire. L’objectif étant d’utiliser massivement les terres d’excavation et les déchets issus de la déconstruction pour en faire des produits réutilisables à grande échelle. Une façon de protéger l’environnement en évitant l’extraction de matières premières vierges qui entraîne la destruction des écosystèmes. Il s’agit donc de proposer une solution constructive innovante, qui soit écologiquement et économiquement viable permettant de construire en utilisant les matériaux issus de la déconstruction des villes, les terres d’excavation et certains déchets bio-sourcés issus des activités humaines.

Une réponse au confort d’été

Les terres d’excavation représentent une vraie opportunité, car il s’agit de ressources présentes en abondance et aux avantages certains. Le pari que Saint-Gobain a tenu est celui d’en faire la composante principale de nouveaux systèmes de construction. Avec l’ambition de répondre aux enjeux de notre siècle : construire des bâtiments et des villes plus durables et confortables tout en préservant les ressources et la planète. Avec l’utilisation de la terre d’excavation, Saint-Gobain répond parfaitement à une problématique majeure qui se pose aujourd’hui : le confort d’été. En effet, la terre d’excavation a une inertie thermique importante, car elle emmagasine de la chaleur et possède naturellement un système hydro-régulateur performant, très appréciable notamment dans la recherche du confort d’été.

La chasse au carbone continue

Une nouvelle voie de développement rendue possible par la mise au point d’un liant bas carbone breveté, garantissant une utilisation robuste et efficace des terres d’excavation pour tous à l’échelon national. Composé très majoritairement de matières recyclées, ce liant bas-carbone confère une régularité de mise en œuvre à des terres d’excavation aux caractéristiques multiples. Avec ce nouveau procédé, Saint-Gobain a mis au point un « béton de terre » qui exploite à 90 % les matériaux recyclés et qui garantit un coût de construction équivalent à celui d’une construction classique.

Une nouvelle solution constructive qui n’a pas pour vocation à remplacer les autres, car décarboner la construction demande avant tout du bon sens et l’utilisation du bon matériau au bon endroit : du bois, de l’acier, du béton, de la terre, le tout dans une écoconception au plus juste des besoins. Les avantages de la terre sont nombreux dans la chasse au carbone : elle est disponible localement sur l’ensemble du territoire, sans danger et non transformée chimiquement. La terre d’excavation s’impose donc comme une matière première secondaire indispensable dans une approche de construction durable. Avec des objectifs de diminution de l’empreinte carbone des bâtiments qui ne pourront être atteints que par un engagement fort de la filière dans son ensemble pour prendre ce virage indispensable.

Contenu proposé par Saint-Gobain