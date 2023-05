Construire en terre, une réponse à l’utilisation des terres d’excavation

Au cœur de cette stratégie, les carrières et installations de stockage de déchets inertes (ISDI). Marie-Gabrielle Briolle, membre de la Direction R&D de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), en charge de l’économie circulaire nous détaille : « Ces sites entreposent les terres d'excavation, issues des travaux publics et de chantiers de proximité, mais aussi des terres de découvertes que nous identifions et qualifions, notre objectif étant d’établir une carte des sites que nous pourrons solliciter pour accompagner le développement de nos solutions constructives à base de terre ». Ses outils clefs sont entre autres le portail Géorisques et les inventaires départementaux du ministère de la transition écologique.

Les avantages de la construction en terre

Employée depuis des siècles en construction, la terre possède des qualités thermiques (conservation de la fraîcheur en été, de la chaleur en hiver), de confort hygrométrique (régulation de l'humidité) et d'isolation phonique. Autant de propriétés en phase avec les exigences de la réglementation environnementale RE2020, applicable à toutes les nouvelles constructions.

Ici encore, les terres d’excavation se détachent du lot.

« En utilisant un produit résiduel du BTP, encore peu valorisé, disponible en abondance pour nos systèmes constructifs - d'autant plus depuis le lancement de méga chantiers d’aménagement comme le Grand Paris ou Euromed à Marseille - nous contribuons à préserver des ressources naturelles telles que le sable ou le gravier utilisé dans la fabrication du béton. Les terres d’excavation s'inscrivent dans une économie circulaire qui est l'avenir du bâtiment », observe Séverine Lamberet, directrice R&D chez SGDB France.

Une étude minutieuse du terrain au préalable

Encore faut-il choisir la bonne ressource et établir les bons cahiers des charges. « Nous faisons un premier tri en fonction de la durée d'exploitation du site, du type de ressources stockées. Nous regardons aussi l'emplacement, sachant que nous ciblons une distance inférieure à 100 kilomètres entre une réserve de terre calibrée et un chantier de construction, pour minimiser le transport et le CO2 », indique Marie-Gabrielle Briolle.

Cette première étape dans la recherche de gisements conduit à une présélection d’exploitants de carrières et ISDI qui sont ensuite contactés pour leur présenter la démarche circulaire et récolter les fiches techniques et le pack ISDI (1) des terres entreposées. Il s'agit, à ce stade, de vérifier que la terre est bien inerte, et ne présente pas de risques de type amiante ou radon - un gaz émanant de la radioactivité naturelle.

Vient alors, pour les terres encore en lice, l'épreuve de vérité : une campagne de tests réalisés par les Centres de Recherche Saint-Gobain, à Paris et Cavaillon, qui ont développé une expertise interne pour la qualification des terres, afin de déterminer leur adéquation aux usages envisagés.

« Nous avons défini environ dix critères de sélection - granulométrie, compacité, teneur en argile, performances mécaniques ou hygrothermiques... Nos équipes éprouvent à la fois les qualités intrinsèques de la terre calibrée et son comportement en mélange final avec le liant et le végétal », précise Séverine Lamberet.

Pour finaliser l’homologation de la terre calibrée, la mise en œuvre en conditions réelles du mélange de terre est une étape obligatoire. À ce jour, Saint-Gobain travaille sur deux systèmes d’ossature bois avec remplissage de terre calibrée et stabilisée par un liant bas carbone, associée à des fibres ou granulats végétaux. D’une part une paroi où le mélange de terre calibrée est projeté par l’intérieur, à destination des maisons individuelles et d’autre part, une paroi où le mélange est coulé hors site, plutôt pour les habitats collectifs.

Un projet au service de la formation et de la collaboration

Comme il s’agit de nouveaux modes constructifs et que la performance finale du système est liée à la bonne mise en œuvre, Saint-Gobain prend soin d’accompagner ses clients en les formant, notamment dans son centre de formation, à Ancenis.

Une fois les terres sélectionnées, il est proposé aux exploitants de carrière ou d'ISDI un contrat pluriannuel, prévoyant à échéance régulière un volume dûment trié, analysé et alloti, prêt à l'emploi. Le partenariat crée ainsi un débouché vertueux pour un déchet dormant. « Nous avons déjà qualifié une dizaine de gisements, dans la perspective d'un déploiement national de l’offre terre. Nous sommes en train de bâtir un écosystème complet, du carrier à l'artisan en passant par le réseau de négoce de distribution », résume Marie-Gabrielle Briolle.

(1) Pack ISDI : analyses chimiques, imposées par l'arrêté du 12 décembre 2014, vérifiant l'inertie du déchet et son éligibilité à un stockage en ISDI.

