CONSTRUCTION HORS SITE

L'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 impose des normes environnementales de plus en plus exigeantes. Elles deviendront difficiles à respecter avec les modes traditionnels de construction, qui souffrent de la baisse croissante de qualité constatée sur les chantiers, malgré les efforts menés en faveur d'une approche plus collaborative, notamment à l'aide du BIM. Les métiers privilégiant la préfabrication en usine, aujourd'hui essentiellement réservée au second œuvre, seront de plus en plus présents dans le gros œuvre. Dans cette perspective, le bois et ses dérivés, notamment le CLT, sont aux premières loges. Les maîtres d'ouvrage, en particulier de logements, redécouvrent l'intérêt d'industrialiser davantage certains pans de la construction, malgré la mauvaise image de la préfabrication en France depuis l'après-guerre.

Ils commencent aussi à s'intéresser à la construction modulaire à partir de solutions 3D intégrales évoquant les containers maritimes.

Un développement qui a de quoi interroger les architectes, déjà marginalisés face à ces pratiques industrielles fortement intégrées.