Construction hors-site : Saint-Gobain et la Banque des Territoires entrent au capital de TH

Fondée en 2014 en Haute-Savoie, TH (60 salariés, 7 M€ de chiffre d'affaires) s'est spécialisée dans la construction hors-site d’habitats modulaires bas-carbone (structure bois), créant une nouvelle fonction singulière dans la chaîne de construction, entre des fabricants de matériaux tels que Saint Gobain, et des constructeurs tels que Bouygues Construction (voir encadré). Ce positionnement inédit correspond à un rôle d’équipementier industriel intégrateur de composants, livrant sur site des sous-ensembles complètement finis prêts à monter et à connecter.

Levée de fonds

Pour accompagner sa croissance, l'entreprise a fait entrer à son capital Saint-Gobain France et la Banque des Territoires et bouclé une levée de fonds totale de 8 M€.

Celle-ci devrait lui permettre d’ouvrir en fin d’année un deuxième site d’assemblage dans l’Aisne, complétant son technocentre situé à Annecy et sa première fabrique de 5000 m² implantée à Dole dans le Jura.

TH bénéficiera également de l’expertise technique et des différentes solutions légères de Saint-Gobain en vue d’améliorer la performance de ses modules.

« Ce partenariat renforce la proximité de Saint-Gobain avec les problématiques de la construction hors-site. Il s’inscrit dans la stratégie de la Business Unit Hors-site de Saint-Gobain Solutions France qui vise à développer les solutions (produits, systèmes et services) les plus adaptés à ce marché : augmentation de la productivité en atelier, simplification et performance des systèmes constructifs légers et bas carbone, confort et qualité pour l’utilisateur final », a commenté Thierry Fournier, Directeur Général de Saint-Gobain France.