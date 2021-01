Construction hors site : le Breton e-Loft racheté par le groupe Etex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Construction hors site Supprimer Côtes-d’Armor Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

L'entreprise bretonne passée de 50 collaborateurs en 2018 à 180 fin 2020 pour un chiffre d’affaires de 20M€ cette même année compte sur ce partenariat pour développer son activité de préfabrication sur la France entière.

E-Loft, entreprise bretonne spécialisée dans la construction hors site (maisons, logements collectifs et bâtiments sur mesure en 3D bois) dont le siège est situé à Ploufragan (22), s’associe au groupe international belge Etex pour poursuivre son développement.

Pour E-loft, créée en 2012, c’est l’occasion de développer son activité en Bretagne et sur le marché national. Des embauches sont d’ailleurs planifiées.

Pour le groupe Etex, cette acquisition conforte le souhait du groupe de développer sa nouvelle division de construction hors site New Ways par des acquisitions et des investissements au cours des deux ou trois prochaines années avec un développement en Europe continentale.

Rappelons que E-Loft avait déjà investi en 2018 sur un nouveau site de production de 22 000 m2 à Ploufragan (22) et de quatre lignes de production pour couvrir la demande du marché sur le Grand Ouest. Elle est ainsi passée de 50 collaborateurs en 2018 à 180 fin 2020 pour un chiffre d’affaires de 20M€ cette même année. L’an dernier, elle avait construit environ 150 maisons.

« Nous sommes très heureux d’accueillir e-Loft au sein de notre division New Ways, et enthousiastes quant aux opportunités de croissance que cette acquisition stratégique offre aux deux acteurs. L’ajout d’e -Loft à notre portefeuille mondial d’entreprises de construction légère et modulaire expérimentées, renforce encore notre ambition de devenir un leader dans les solutions de construction durable orientées vers l’avenir », a commenté Paul Van Oyen, CEO d’Etex.

