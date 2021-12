Construction du premier village des Enfants Extra-Ordinaires à Saint-Maur-des-Fossés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le premier centre ludo-éducatif adapté aux besoins des enfants porteurs d’un handicap verra le jour à Saint-Maur-des-Fossés. Il devrait être opérationnel fin 2022.

Afin d’offrir un cadre adapté aux besoins des enfants en situation de handicap, « Village des Enfants Extra-Ordinaires », une association à but non lucratif, a lancé la création d’un centre d’accueil inclusif et innovant à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Les travaux ont débuté en octobre 2021, et s’étendront sur huit mois. Ce projet de l’association est soutenu par divers partenaires, fondations et mécènes. Elle a également organisé le jeudi 9 décembre une soirée de collecte de dons pour financer les travaux.

Dans le cadre de ce projet, l’association construira un immeuble, d’une surface de 600 m² d’intérieur et réparti sur deux étages, à proximité de la porte de Bercy. L’infrastructure comprendra quatre pôles d’activités, permettant aux enfants et aux adolescents porteurs d’un handicap d’apprendre à découvrir et à développer leurs sens. Une salle de cinéma et un pôle de création manuelle avec cuisine pédagogique y seront aménagés. Le nouveau centre disposera également d’une salle multisport et d’un parcours moteur sur mesure. La création d’un jardin extérieur et d’un parking privatif de 12 places figure également parmi les opérations à effectuer sur ce site.