Construction du nouveau siège de Lamotte à Saint-Jacques-de-la-Lande

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le nouveau siège social du groupe Lamotte est en cours de construction. Il devrait être opérationnel en 2023.

Le groupe Lamotte a lancé la construction de son futur siège social à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). Le 29 novembre dernier, il a fait poser la première poutre de ce programme, baptisé « Le Bois Lilas ».

Dessinée par Isabelle Hérault (Hérault Arnod Architectures), cette infrastructure comportera trois pavillons : celui du nord sera réparti sur sept étages, et ceux du centre et du sud sur quatre étages. Elle proposera 6 900 m² de bureaux et 600 m² de commerces et services en rez-de-chaussée. Lamotte prévoit également d’y aménager 240 m² de jardin d’hiver. Le Bois Lilas, un immeuble de bureaux en bois disposant de 700 m² de toitures-terrasses végétalisées, répondra aux exigences énergétiques et participera à la stratégie bas carbone réaffirmée par la loi Climat et Résilience de 2021.

La livraison de ce complexe, pensé pour offrir un cadre de travail agréable à tous les collaborateurs de Lamotte et aux autres occupants, est prévue au printemps 2023.