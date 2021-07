Construction du cœur de ville à la place de l’ancien centre commercial Bobigny 2

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Ecoquartier Supprimer Valider Valider

Les fondations et le terrassement des bâtiments du futur cœur de ville de Bobigny doivent être réalisés de l’été 2021 à l’automne 2022. Le gros œuvre sera achevé d’ici octobre 2023.

La première phase des travaux de transformation du centre commercial Bobigny 2 en un cœur de ville s’est terminée en mars dernier. Elle concernait la démolition des structures du côté de la préfecture et la construction d’une partie du futur quartier, ainsi que la relocalisation de la grande surface alimentaire. La phase du chantier en cours porte sur les travaux de fondation et de terrassement, qui doivent s’achever d’ici octobre prochain. Quant au gros œuvre, il sera terminé au cours du deuxième trimestre 2023. La livraison du nouveau quartier sera effective en 2024.

Ce futur cœur de ville vise le label écoquartier. Il comprendra, à terme, plus de 1 000 logements familiaux, une résidence étudiante de 190 logements et plus de 12 000 m² de commerces regroupant une trentaine de boutiques et restaurants. Un cinéma de 6 salles, 10 000 m² de bureaux et une crèche privée de 30 berceaux sont également au programme. À ceux-ci s’ajouteront 230 places de parking public. La partie sud du futur quartier fera, en outre, l’objet d’un réaménagement total pour faciliter les accès depuis l’avenue Allende.

Notons que la société Altarea-Cogedim a été sélectionnée pour mettre en œuvre ce projet d’écoquartier aux exigences uniques, mettant en avant l’innovation, la verdure et le bien-vivre.