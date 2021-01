Construction de logements : Paca et l’Ile-de-France dans le rouge écarlate

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer France Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Paris Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Vaucluse Supprimer Valider Valider

Le gouvernement vient de publier les chiffres de la construction, et sans surprise : ils sont très mauvais. Les mises en chantier sont dans le rouge, tout comme les autorisations de construire, ce qui laisse présager des années difficiles pour les promoteurs immobiliers.

L’année 2020 a été difficile pour les promoteurs immobiliers, et 2021 et 2022 devraient l’être également selon les chiffres de la construction publiés ce jeudi 28 janvier par le gouvernement. En 2020, 376 700 logements ont été mis en chantier, soit un recul de 6,9% par rapport à 2019.

Dans le détail, le logement collectif s’affiche en recul de 9,1% à 194 100 unités, l’individuel pur lâche 7,2% tout comme l’individuel groupés. Ces deux segments ont enregistré respectivement 38 200 et 110 700 mises en chantier. Seuls les logements en résidence s’affichent en progression, de 9,3% à 33 700 chantiers lancés.

Le logement collectif : segment qui a le plus souffert

Les autorisations de permis de construire s’affichent toutes dans le rouge, quel que soit le segment de logement. Une tendance qui devrait inquiéter les autorités, puisque cela annonce des baisses de mises en chantier. Seulement 381 600 logements ont été autorisés à la construction en 2020, une donnée qui décroche de 14,7% sur un an. Le collectif a clairement souffert puisque qu’il enregistre la plus forte baisse : -20,7% sur un an à 181 200 autorisations octroyées. L’individuel pur abandonne 9,4% à 122 100 permis de construire octroyés, et l’individuel groupé plonge de 11,8% à 41 900 unités.

Sur un an, les autorisations de construire décrochent particulièrement dans deux régions : en Provence-Alpes Côte d’Azur, la baisse atteint 25,1%, juste devant l’Ile-de-France qui affiche -25%. L’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, Les Pays de la Loire, Le Grand Est et le Nord, sont également dans le rouge, avec des autorisations en recul, entre -10% et -13,7% sur un an. Notons qu’aucune région n’affiche des autorisations positive ou nulle sur un an.