Construction d'une maison à ossature bois

DEVIS TYPE Les travaux consistent en la fourniture et la mise en œuvre de la structure et des fermetures d'une MOB de type rez-de-chaussée de plain-pied avec combles perdus de 84,11 m2 de surface de plancher, 4 pièces + cuisine/coin repas/salle de bains et sanitaire, menuiseries extérieures de type PVC blanc ou alu blanc avec volets roulants PVC blanc à commande par treuil (hors adaptation au sol).