Construction bois : une jeune entreprise se lance dans la préfabrication

En investissant il y a six mois dans un atelier couvert à Auterive, près de Toulouse (Haute-Garonne), le constructeur bois Eccorce s’est donné les moyens de se lancer dans la préfabrication des ossatures bois et des éléments de charpente. Il s’agit d’un cap important pour cette entreprise créée fin 2019 par Corentin Lafleur, qui a été rejoint depuis par trois salariés dont deux apprentis, tous charpentiers. Avec la préfabrication, le dirigeant entend aller plus loin dans les deux engagements au cœur de son offre : la qualité des ouvrages et la réduction des impacts environnementaux.

Une maison en bois et terre-chanvre

« Sur tous nos projets, nous privilégions des bois locaux non traités, issus de massifs proches. Pour la maison en cours d’assemblage dans notre atelier, nous utilisons par exemple du douglas de la Montagne noire pour le plancher et la charpente, et du douglas du Limousin pour l’ossature », précise Corentin Lafleur. Avec ce dernier projet, il pousse même les limites de la préfabrication, comme il l’a expérimenté plus tôt dans sa carrière, au sein d’autres entreprises de construction bois en région toulousaine.

Cette maison de 76 m² associera le bois en ossature et en isolation, et un mélange terre-chanvre en remplissage. Ce procédé correspond à la volonté d’aller encore plus loin dans la décarbonation des projets avec des solutions bio ou géo-sourcées. « L’équipe se forme régulièrement à de nouvelles techniques, comme l’isolation en paille ou les enduits chaux-chanvre, indique Corentin Lafleur. Ensuite, quand le projet demande des compétences que nous n’avons pas encore en interne, nous nous appuyons sur des partenaires de confiance. »

Un projet optimisé par le collectif

Cette approche collective se retrouve dans le projet en cours. La maison a été conçue par l’agence Cosma Architecture bioclimatique et le bureau d’études Libre : grâce à leur expérience et au dialogue engagé avec Eccorce, il a été possible d’optimiser le mode constructif. Le BE Libre a contribué à la sobriété des matériaux en livrant des fiches d’optimisation des débits. Jean Langry, son dirigeant, a réalisé les calculs de structure qui ont validé le système constructif des caissons, avec l’ajout de feuillards en croix de Saint-André pour assurer le contreventement en l’absence d’OSB.

© Paul Falzon Caissons préfabriqués

Testé sur un chantier pilote mené par Cosma Architecture, le mode constructif associera l’ossature bois, 12 cm de remplissage terre-chanvre et 14 cm d’isolation par l’extérieur en panneaux de fibres de bois. Ces derniers, utilisés en fond de caissons, permettent de s’affranchir de l’OSB et de réaliser un entraxe de 50 cm. « Cette solution limite l’emprise au sol de la construction, et donc réduit la taille et le coût de la dalle béton », pointe l’architecte Cristina Cosma.

© Cosma Architecture bioclimatique Projet pilote (Cosma Architecture bioclimatique)

La mise en œuvre du mélange terre-chanvre sera assurée par un autre constructeur bois, La Tournée du Coq, basé en Ariège. La projection se fera en atelier, à l’horizontale, afin de faciliter la gestion du séchage et d’en réduire la durée : un autre avantage de la préfabrication par rapport au travail sur chantier. Côté intérieur, deux finitions seront possibles : plaques de plâtre (pour les pièces humides et le passage des réseaux) ou enduit terre.

Une vigilance sur la logistique

L’atelier d’Eccorce dispose de la surface nécessaire pour entreposer les modules le temps voulu avant le transport sur chantier. En tout, l’entreprise aura réalisé 20 éléments d’ossature bois et l’intégralité de la charpente : pour le clos-couvert, seules les menuiseries seront intégrées sur site.

L’approche en hors-site implique certains points de vigilance, à commencer par la logistique. À la demande d’Eccorce, l’équipe de mise en œuvre a veillé à limiter le poids du remplissage, en réduisant de quelques centimètres l’épaisseur envisagée sans trop toucher à la performance d’isolation. Au final, les murs préfabriqués ne dépasseront pas 800 kg pour les plus grands (5 x 3 m), ce qui facilitera leur manipulation avec un simple camion-grue ou manuscopique.

D’ailleurs, Eccorce envisage la logistique comme un autre levier pour la qualité environnementale des projets : l’équipe privilégie le covoiturage et s’est donné une limite géographique pour ne pas perdre en transport le gain carbone lié à la construction bois. Ce choix engagé ne nuit pas au développement de la jeune entreprise, qui envisage d’accueillir bientôt une cinquième personne dans l’équipe.

© Paul Falzon Corentin Lafleur, dirigeant d’Eccorce, Cristina Cosma (Cosma Architecture bioclimatique) et Jean Langry (BE Libre)

Entreprise : Eccorce

Siège : Auterive (Haute-Garonne)

Création : 2019

Dirigeant : Corentin Lafleur

Effectifs : 4 personnes

Activités : charpente, couverture, ossature bois, neuf et rénovation